Ukraine

Hoffen und Bangen vor Abstimmung über US-Milliardenpaket

05:50 Minuten 17 Menschen sind bei dem russischen Angriff aus Universitäts- und Kulturstadt Tschernihiw ums Leben gekommen - viele werden noch vermisst. © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sergei Chuzavkov

Sawicki, Peter · 18. April 2024, 06:09 Uhr

Erhält die Ukraine weitere US-Hilfen in Höhe von knapp 60 Milliarden Euro? Das Repräsentantenhaus will am Samstag darüber entscheiden. Der jüngste Angriff auf Tschernihiw hat für viele deutlich gemacht, wie prekär es um die Verteidigung bestellt ist.