Kulturnachrichten

Samstag, 13. November 2021

Nach Massenpanik in Houston 93 Klagen eingereicht Nach der Massenpanik mit neun Toten und vielen Verletzten bei einem Musikfestival in Houston im US-Bundesstaat Texas hat der bekannte Opferanwalt Ben Crump zahlreiche Zivilklagen eingereicht. Er sagte am Freitag, er und andere Anwälte würden mehr als 200 Betroffene vertreten. Gemeinsam hätten sie 93 Klageschriften vorgelegt. Seine Mandanten seien beim Astroworld-Festival des Rappers Travis Scott "mental, körperlich und psychologisch verletzt" worden, sagte Crump. Die Klagen richten sich unter anderem gegen den Konzertveranstalter Live Nation, wie Crump sagte. Auch Rapper Travis Scott werde in den Klagen aufgeführt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern noch an.

Vormundschaft von Britney Spears aufgehoben US-Sängerin Britney Spears (39) hat nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurückerlangt. Eine Richterin in Los Angeles hob am Freitag die entsprechenden Auflagen auf. Sie war bei einer Anhörung damit einem Antrag von den Anwälten der Sängerin nachgekommen. Spears sprach vom "besten Tag aller Zeiten", ihr Anwalt Mathew Rosengart von einem "monumentalen Tag". Ab heute sei Spears eine freie Frau, die selbst über ihr Leben bestimmen könne. Er wiederholte Vorwürfe gegen den Vater der Sängerin. Jamie Spears habe sich an dem Millionenvermögen der Tochter bereichert. Die Entscheidung liege nun bei Britney, ob sie juristisch dagegen vorgehen wolle. Das Vermögen der Sängerin wird auf rund 60 Millionen Dollar geschätzt.

Bremer Kunstförderpreis für Shirin Mohammad Der insgesamt mit 15.000 Euro dotierte Bremer Karin Hollweg Preis 2021 geht an die Künstlerin Shirin Mohammad. Die gebürtige Iranerin und Meisterschülerin der Bremer Hochschule für Künste bekommt die Auszeichnung für ihre Installation "In der Mitte einer Furt", wie das Bremer Museum für moderne Kunst, "Weserburg", mitteilte. Mohammad greife mediale Bilder von Protesten iranischer Landwirte im Frühjahr 2021 auf und schaffe ein gegenwärtiges und konsequentes Setting des Unbehagens, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Arbeit verbinde den von Bremen weit entfernten Ort, die soziopolitische Bedeutung einer globalen Umweltkrise und Fragen nach Verantwortung. Shirin Mohammad wurde 1992 in Teheran geboren. Sie lebt und arbeitet derzeit in Berlin und Teheran. Der Karin Hollweg Preis ist den Angaben zufolge einer der bedeutendsten und höchst dotierten Kunstförderpreise aller Kunsthochschulen in Deutschland.

Libeskind plant 61 Meter Büroturm in Potsdam Am Rande des Potsdamer Filmparks Babelsberg soll ein 61 Meter hoher Büroturm nach einem Entwurf des US-Star-Architekten Daniel Libeskind entstehen. Der Turm solle von vier Gebäuden mit Höhen von 26 und 41 Metern umgeben werden, erklärte Libeskind bei der Vorstellung seines Entwurfs in Potsdam. Die geschwungenen Gebäude seien inspiriert von Filmrollen, Kamerablenden und Objektiven, erläuterte der Architekt: "Denn in Babelsberg war der Beginn des Kinos, also des bewegten Bildes, lange vor Hollywood", sagte Libeskind. In den Hochhäusern sollen auf 94.000 Quadratmetern Büroflächen für rund 5.000 Arbeitsplätze entstehen. Die Stadt-Verordneten müssen für das Projekt noch grünes Licht geben.

Van Gogh für 70 Millionen Dollar versteigert Ein Gemälde des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh ist bei den traditionellen Herbstauktionen in New York für mehr als 70 Millionen Dollar (rund 60 Millionen Euro) versteigert worden. Es handelt sich um das 1889 entstandene Werk "Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès", wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Der Höchstbietende wolle anonym bleiben. Auch zwei weitere Gemälde von van Gogh wurden für hohe Summen versteigert: Das 1890 entstandene und ursprünglich nur auf rund 5 Millionen Dollar geschätzte "Jeune homme au bleuet" brachte rund 47 Millionen Dollar, "Meules de blé" rund 36 Millionen. Insgesamt verkaufte Christie's nach eigenen Angaben bei der Auktion am Donnerstag Kunst für rund 750 Millionen Dollar.