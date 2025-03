Ukraine-Gipfel

Geplante Friedensmission steht auf wackeligen Füßen

05:28 Minuten

Frankreich und Großbritannien könnten Friedenstruppen in die Ukraine schicken. Das kündigte Frankreichs Präsident Macron beim Gipfel in Paris an. Doch viele Staaten, darunter Deutschland, haben Bedenken.