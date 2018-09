Nach Brand im Brasilianischen Nationalmuseum Vorbereitung auf Katastrophen statt Arroganz

Markus Hilgert im Gespräch mit Dieter Kassel

Ein Großbrand zerstörte am Wochenende weite Teile des brasilianischen Nationalmuseums in Rio de Janeiro . (Leo Correa/AP/dpa)

Nach der Brandkatastrophe im Nationalmuseum von Rio de Janeiro mahnt der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert, auch in Deutschland für den Fall möglicher Unglücke vorzubeugen und Kulturgüter besser zu schützen. Arroganz sei fehl am Platz.

Große Teile des 200 Jahre alten Nationalmuseums und seines Archivs in Rio de Janeiro sind am vergangen Sonntag durch ein Feuer zerstört worden. Die Sammlung des Nationalmuseums umfasste mehr als 20 Millionen Objekte von unschätzbarem Wert. Zu ihnen zählten unter anderem der größte je in Brasilien entdeckte Meteorit, der älteste menschliche Schädel Amerikas (12.000 Jahre alt), das erste komplette Dinosaurier-Fossil Brasiliens, eine Sammlung griechischer, etruskischer Vasen und ägyptischer Mumien sowie eine wertvolle wissenschaftliche Bibliothek. Das meiste davon dürfte zerstört worden sein.

Vorbeugung ist wichtig

Der Verlust sei eine Katastrophe für Brasilien, sagte Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder im Deutschlandfunk Kultur. Der frühere Direktor des Vorderasiatischen Museums im Berliner Pergamonmuseum engagiert sich in zahlreichen Institutionen, die sich dem Schutz von Kulturgütern in Kriegen, Krisen und Katstrophen verschrieben haben und ist unter anderem Mitglied im Disaster Risk Management Committee des Internationalen Museumsrates ICOM. Er glaube, dass man Katastrophen nicht verhindern könne, aber deren Folgen abmildern könne.

Das brasilianische Nationalmuseum in Rio de Janeiro nach dem Brand (AFP / Mauro Pimentel)

Im Fall von Rio de Janeiro sei bekannt gewesen, dass es Defizite beim Brandschutz gegeben habe und die verlorenen Objekte seien nicht ausreichend dokumentiert gewesen. "Man lernt an einem solchen Fall, was man tun sollte und hätte tun sollen, um die Folgen einer solchen Katastrophe nach Möglichkeit zu mindern." Es gebe in Deutschland anlässlich des Brandes in Rio de Janeiro keinen Grund für Arroganz, sagte Hilgert. Er empfiehlt stattdessen, sich auf mögliche Unglücke auch hierzulande vorzubereiten. (gem)