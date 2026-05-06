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Mythos Heldentum: Orpheus-Vertonungen mit dem NDR Vokalensemble
57:30 Minuten
© Deutschlandradio
Werke von Johann Johannsson, Hans Werner Henze und Einojuhani Rautavaara
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06. Mai 2026, 00:05 Uhr
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