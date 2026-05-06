    Mythos Heldentum: Orpheus-Vertonungen mit dem NDR Vokalensemble

    57:30 Minuten
    Chormusik Podcast Sendung Sendereihe
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    Werke von Johann Johannsson, Hans Werner Henze und Einojuhani Rautavaara |
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