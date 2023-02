Muslimische Dating-Apps

Vor sechs Jahren hat die Informatikerin Zümra beim Profil ihres heutigen Mannes auf das Herz getippt. Er machte das Gleiche bei ihr – ein Match. Heute sagt sie: „Es funkte einfach gleich, es hat geklappt. Wir hatten so eine gute Gesprächsbasis. Er hat das dann fortgeführt, also erstmal auf das Telefon, dann auf das Videogespräch. Und wir haben uns dann auch nach kurzer Zeit gesehen, also das erste Date.“