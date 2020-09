Musikfest Erzgebirge - Abschlusskonzert Bachs Motetten feiern

Die Capella Amsterdam bestritt das Abschlusskonzert des Musikfestes Erzgebirge. (Musikfest Erzgebirge / Mathias Marx)

Die wunderbaren Motetten von Johann Sebastian Bach sind für Chöre immer wieder Ansporn und Gradmesser zugleich: Mit großer Emotion und kunstfertiger Satzweise hat der Thomaskantor die geistlichen Texte vertont. Eine Auswahl präsentierte die Capella Amsterdam.

Beim Abschlusskonzert des Musikfestes Erzgebirge steht für diese Ausnahmewerke ein Spitzenensemble auf dem Podium: Die Cappella Amsterdam, seit 30 Jahren geleitet von Daniel Reuss, ist ein Garant für höchsten Anspruch an die historische Aufführungspraxis und beste Klangqualität.

Daniel Reuss ist seit 1990 Leiter der Capella Amsterdam. (Musikfest Erzgebirge / Mathias Marx)

"Das ist doch einmal etwas, woraus sich was lernen lässt!" - ein enthusiastischer Satz, der nochmals an Bedeutung gewinnt, wenn man weiß, wer ihn gesagt hat: Wolfgang Amadeus Mozart. Bei einem Besuch in Leipzig ließ er sich Bachs Noten vorlegen und äußerte sich daraufhin begeistert über seine Werke.

Thomaskantor Bach hat sechs große Motetten komponiert, Anlassmusik, die auch nach seinem Tod immer aktiv von den Thomanern und von anderen Chören gepflegt worden ist. Bis heute gehören sie zum geistlichen Standardrepertoire, und Ohrwürmer sind sie obendrein - sie sind deutlich populärer als so manch eine Kantate oder gar Passion.

Johann Sebastian Bach

Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230

Komm, Jesu, komm BWV 229

Jesu, meine Freude BWV 227

Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226

Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225

Cappella Amsterdam



Stefan Maaß, Theorbe

Matthias Müller, Violone

Johannes Fiedler, Orgel



Leitung: Daniel Reuss