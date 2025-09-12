    Musikfest Berlin: Werke von Helmut Lachenmann und Dmitrij Schostakowitsch

    146:46 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Pierre-Laurent Aimard, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Vladimir Jurowski |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKonzert
    Zur Startseite