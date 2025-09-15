Musikfest Berlin: Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani

Ankündigung: Spontane Einladung mit Live-Übertragung

Der Dirigent Lahav Shani erhebt mit ernster Miene seine Hand.
Lahav Shani wird ab 2026 neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker sein. Er war nun Grund für die Ausladung. © picture alliance / SZ Photo / Alessandra Schellnegger
Die Absage für die Münchner Philharmoniker und den Dirigenten Lahav Shani durch das Flanders Festival Gent löste heftige Empörung aus. Nun hat das Musikfest Berlin die Musikerinnen und Musiker eingeladen. Wir übertragen live am Montag 15.09.205 ab 20 Uhr.
Nach der Ausladung der Münchner Philharmoniker durch das Flanders Festival Gent werden nun das Orchester und sein designierter Chefdirigent Lahav Shani im Rahmen des derzeit laufenden Musikfest Berlin am 15. September im Konzerthaus Berlin auftreten. 
Lahav Shani, zukünftiger Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, steht zwischen Musikern auf der Bühne und dirigiert
Themenschwerpunkt: Empörung in Deutschland

Das Flanders Festival Gent lädt israelischen Dirigenten aus
Die Einladung zu diesem Gastspiel erfolgt als gemeinsame Initiative der Berliner Festspiele und der Stiftung Berliner Philharmoniker in Zusammenarbeit mit dem Konzerthaus Berlin.

Ludwig van Beethoven:
Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 (1806, rev. 1807, Kadenz von Alfred Schnittke)

Richard Wagner (1813 – 1883)
Vorspiel zum 1. Aufzug und „Isoldens Liebestod“ aus „Tristan und Isolde“ (1857–59)

Lisa Batiashvili, Violine
Münchner Philharmoniker
Lahav Shani, Leitung

