Musikfest Berlin: Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani

Ankündigung: Spontane Einladung mit Live-Übertragung

Lahav Shani wird ab 2026 neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker sein. Er war nun Grund für die Ausladung. © picture alliance / SZ Photo / Alessandra Schellnegger

Die Absage für die Münchner Philharmoniker und den Dirigenten Lahav Shani durch das Flanders Festival Gent löste heftige Empörung aus. Nun hat das Musikfest Berlin die Musikerinnen und Musiker eingeladen. Wir übertragen live am Montag 15.09.205 ab 20 Uhr.