Musiker Stefan Gwildis Er singt von der Schönheit und Bedrohtheit des Meeres

Stefan Gwildis im Gespräch mit Oliver Schwesig

Stefan Gwildis: "Schützt die Antarktis - jetzt!" (picture alliance / dpa / rtn, ulrike blitzner)

Der Soulmusiker Stefan Gwildis wird neuer Antarktis-Botschafter für Greenpeace. Der Hamburger unterstützt eine Kampagne der Organisation, die sich für ein Schutzmeergebiet einsetzt. Er zieht Parallelen zu seiner Musik und seinem Song "Mein Meer".

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace möchte, dass das Wedellmeer zwischen Antarktischer Halbinsel und Ostantarktis zu einem riesigen Schutzgebiet werden soll, das fünf Mal so groß ist wie Deutschland.

Ein Paar ausgewachsener Buckelwale schwimmt in der Antarktis. (imago / robertharding)

Er sei schon lange Fan, Förderer und Mitglied bei der Organisation, bekennt Stefan Gwildis. Die Anfrage, Antarktis-Botschafter zu werden, passe darum wie "Arsch auf'n Pott", sagt der Hamburger, und sei vor allem eine große Ehre für ihn. Passend dazu gäbe es auf seinem Album den Song "Mein Meer": "In dem Song berichte ich voller Begeisterung über das Meer: von seiner Schönheit, Kraft und welcher Bedrohtheit es ausgesetzt ist."

Futterstelle für Tiere in Gefahr

Seine Musik - Soul und Jazz - stünde für Freiheit, Vielfalt und Respekt. Genauso ginge es um den Erhalt der Vielfalt in den Meeren, die von Müll, Überfischung und dem Klimawandel bedroht sei:

"Speziell geht es um dieses Wedellmeer, benannt nach einem englischen Forscher James Wedell, und dass dort ein Schutzmeergebiet eingerichtet werden könnte. Das wäre eine tolle Sache, weil es dann nicht mehr möglich wäre für die Fischfangflotten, auch dieses Meer noch abzufischen. Durch das Abtauen der Polkappen werden diese Gebiete für die Fischfangflotten erreichbar, was sonst nicht der Fall war. Das ist die Futterstelle für Tiere wie Wale und Robben, weil es da so viel Krill gibt."

Eine Weddelrobbe in der Antarktis (dpa / YONHAP)

Der 59-Jährige fordert alle dazu auf, die Greenpeace-Petition "Schützt die Antarktis – Jetzt" zu unterschreiben. Die Organisation will damit einen Antrag der Europäischen Union bei der Antarktis-Kommission CCAMLR unterstützen, die im Oktober über ein neues Schutzgebiet im Wedellmeer entscheidet.

(cosa)

Stefan Gwildis spielt am 2.9.2018 im Hamburger Stadtpark. Greenpeace wirbt dort für die Kampagne. Am 24.10.2018 gibt es ein Konzert mit ihm in der Elbphilharmonie.