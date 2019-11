Musikalische Komödie Leipzig mit Korngold-Wiederentdeckung "Rosen aus Florida" erblühen in Leipzig neu

Die Musikalische Komödie ist Leipzigs Operettenhaus. (Musikalische Komödie Leipzig / Kirsten Nijhof)

Leo Fall kann seine letzte Operette "Rosen aus Florida" nicht mehr fertigstellen, aber der Premierentermin steht fest. So wird Erich Wolfgang Korngold gebeten, das turbulente Werk um einen reichen Junggesellen aus Amerika fertig zu stellen. Ein Riesenerfolg.

Es ist Leo Falls letzte Operette und im Grunde Korngolds erste Bearbeitung, vielleicht mehr als eine solche. Leo Falls Musik war in der Skizze fertig, dann starb er – der Direktor des Theaters an der Wien fragte bei Korngold an und ist auf Wohlwollen gestoßen. Korngold, der mit seinen Opern komplexe Psychogramme geschaffen hatte, reizte diese raffinierte Einfachheit des Komponisten Fall – die er nach seinem Gusto aufladen konnte. Die Premiere der Korngold Fassung war 1929 – ein gesellschaftliches Ereignis. So konnte man in der Presse lesen: "Leo Fall hat nach seinem Tode eine seiner besten Operetten geschrieben!"

Nun hat Stefan Klingele, spitzfindiger Repertoire-Schatzjäger, dieses Juwel aus dem Dunkel geholt und für sein Haus, die Musikalische Komödie Leipzig, eingerichtet. Selbstverständlich dirigiert er auch seinen "Fund".

Dirigent Stefan Klingele hat Spaß an musikalischen Wiederentdeckungen. (Musikalische Komödie Leipzig / Ida Zenna)

Es geht um einen der reichsten Junggesellen Amerikas, der meint, mit Geld alles kaufen zu können. Täglich lässt er sich Rosen aus Florida einfliegen. Er heißt auch noch Goliath, Goliath Armstrong, und frönt seinem Jet-Set-Stream und wird dabei von listigen Frauen ausgetrickst. Am Schluss bekommt er – es ist eine Operette! – seine Irina und fährt in den Hafen der Ehe ein. Fazit: Rosen aus Florida zeitigen Wirkung.

Aufzeichnung vom Juli 2019

Erich Wolfgang Korngold

"Rosen aus Florida", Operette in drei Akten nach Fragmenten von Leo Fall

Dialogbearbeitung: Stefan Klingele

Irina Naryschkin – Lilli Wünscher, Sopran

Goliath Armstrong – Adam Sanchez, Tenor

Dorrit Farring – Désirée Brodka, Sopran

Tommy Webbs – Andreas Rainer, Tenor

Fürst Nikifor Wladimirowitsch Urusoff – Milko Milev, Bariton

Josua Farring – Michael Raschle, Bariton

Ethel Farring – Anne-Kathrin Fischer, Sopran

Mr. Goldwell – Michael Raschle, Bariton

Erzähler – Cusch Jung

Chor und Orchester der Musikalischen Komödie

Leitung: Stefan Klingele