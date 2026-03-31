    Musik nach Shakespeare - Das NDR Elbphilharmonieorchester unter James Gaffigan

    119:45 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Werke von R. Strauss/G. Bacewicz/F. Mendelssohn/S. Prokofjew |
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