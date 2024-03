Musizieren im hohen Lebensalter

Viele Dirigenten scheinen im hohen Alter in Höchstform zu sein: Günter Wand, Georges Prêtre, Zubin Mehta, Herbert Blomstedt sind nur einige Beispiele für Pult-Stars weit jenseits des üblichen Rentenalters. Pablo Casals griff noch mit über 90 regelmäßig zum Cello, Menahem Pressler startete seine Solo-Karriere mit 85. Auch viele Amateure lassen sich vom Alter nicht abschrecken und spielen engagiert im Orchester oder singen in Chören.

Gewiss, die Finger wollen irgendwann nicht mehr so recht, auch das Gehör lässt nach - aber kann die Lebenserfahrung das womöglich ausgleichen? Bringt das Alter eine eigene Qualität im Musizieren mit sich?

Das Programm der „Musikakademie für Seniorinnen und Senioren Baden-Württemberg“ zum Beispiel ist breit gefächert: Seminare zur Musikgeschichte und Musiktheorie, Exkursionen zu Klavierbauern oder Museen, Orgelfahrten, Führungen in der Oper, vor allem aber vielfältige Möglichkeiten zum eigenen Musizieren: Kammermusikkurse, Jam-Sessions, die Jazzband „MuSe-Jazzer“. Und das Orchester, es probt einmal im Monat, die Musikerinnen und Musiker reisen aus der ganzen Region an.

Von Anfang an war Elisabeth Klemm dabei. Die 89-jährige Buchhändlerin im Ruhestand und Flötistin ist davon überzeugt, dass ihr Instrument eine wichtige Lebensbegleiterin ist.

Ich habe mit 23 angefangen, die Flöte zu spielen und habe im Durchschnitt fünfmal in der Woche eine Stunde Flöte geübt seither. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass auch das mich so jung erhält. Das hat mit dem Atmen zu tun, ich mache jeden Tag spezielles Atmen durch die Flöte.

Elisabeth Klemms Flöte hat einen festen Platz in ihrem Leben. Das tägliche Üben. Der Unterricht – bis heute nimmt sie einmal im Monat eine Stunde. Ein paar Jahre lang hat sie in einem Orchester in Heidenheim gespielt und nun im Orchester für Seniorinnen und Senioren.