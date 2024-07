Musik im US-Staatsgefängnis von San Quentin

33:43 Minuten Merle Haggard verbrachte wegen Einbruchs drei Jahre in San Quentin, wo er 1958 Johnny Cash bei einem Konzert für die Insassen erlebte und daraufhin nach der Haft seine Musikerkarriere startete. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eric Risberg

Von Arndt Peltner · 12.07.2024

San Quentin ist das älteste Staatsgefängnis in Kalifornien, in dem Jazzgrößen ihre Haftstrafen absaßen und weiterhin dort spielten. So hat Musik hinter den Mauern von San Quentin für viele Gefangene eine ganz neue Bedeutung bekommen.