    "Musik, die schweigt, Einsamkeit, die tönt". Federico Mompou

    28:40 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Beck, Georg |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastMusikfeuilleton
    Zur Startseite