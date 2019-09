Museumsdirektorin über Ausstellung "Maskulinitäten" Was Männlichkeit sein könnte

Eva Birkenstock im Gespräch mit Britta Bürger

Die Ausstellung "Maskulinität" zeigt auch Werke von Tetsumi Kudo (1935-1990). Ob Phallus oder Larve, in seinen Kunstwerken geht es um Verwandlung und Sinnbilder neuen Zusamenlebens. (imago stock&people)

Mit Kunstwerken der letzten Jahrzehnte zeigen die Kunstvereine von Bonn, Köln und Düsseldorf gemeinsam, wie eine feministische Ausstellung über Männlichkeit aussehen könnte. Für Mit-Kuratorin Eva Birkenstock eine Schau zum richtigen Zeitpunkt.

Die Ausstellung "Maskulinitäten" sei auch eine Fortschreibung der #MeToo Debatte über Geschlechterbilder und Rollenzuschreibungen, sagt Eva Birkenstock im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Sie ist die Leiterin des Düsseldorfer Kunstvereins und hat die Ausstellung mitkuratiert.

Im vergangenen Jahr hätte sie sich mit den beiden Kolleginnen aus Köln und Bonn zusammengesetzt, um die gemeinsame Ausstellung zu entwickeln:

"Damals eben mit drei weiblichen Leiterinnen an den drei Kunstvereinen - in der 'Rheinachse' sozusagen. In diesen Gesprächen ging es natürlich ganz viel um #MeToo. Zusätzlich haben wir noch in unsere eigenen Institutionsgeschichten reingeguckt und haben festgestelt, dass alle zu bestimmten Phasen feministische Ausstellungen hatten. Da dachten wir, dass wäre doch der richtige Zeitpunkt, um hier anzusetzen und den Blick umzudrehen."

Weibliche Betrachtungen auf Männlichkeiten

Der Begriff "Maskulinitäten" sei zunächst einmal eine Behauptung, mit der sie den Blick umdrehen wollten. Lange Zeit sei es darum gegangen, die Repräsentation der Weiblichkeit aus der Sicht der Männer zu befreien.

"Wir dachten, wir gucken jetzt mal zurück, was Männlichkeiten überhaupt sein können. Bei der Ausstellung ist es uns wichtig, dass wir Räume öffnen, für Vorstellungen von Männlichkeiten jenseits von denjenigen, die uns gerade so toxisch umgeben."

Eine Kernfrage sei, wie eine feministische Ausstellung über Männlichkeit überhaupt aussehen könne, so Birkenstock. Es würden Arbeiten präsentiert, in denen die Grenzen zwischen Privatem und Politischen fehle, sowie Arbeiten von verschiedenen Kontexten und Zeitlichkeiten. Wie etwa eine Arbeit von Tetsumi Kudo - einem japanischen Nachkriegskünstler - die bereits in den 70er Jahren in Düsseldorf gezeigt wurde.

Werke von 1960 bis zur Gegenwart

"Es zeigt einen ganz großen, in Stein gemeißelten Phallus, der auch fast aussieht wie eine Larve und der auf den Moment der Metamorphose, der Veränderung verweist." Das Werk verweise auf die Post-Hiroshima-Zeit, der Zeit nach der nuklearen Katstrophe. Kudo habe damals eine Philsophie der Impotenz entwickelt, die eine neue Form des Zusammenlebens generiere.

Die jüngsten Werke der Ausstellung in Düsseldorf stammten von der Chinesin Evelyn Taocheng Wang, eine Serie von Massagezeichnungen:

"Da geht es natürlich auch sehr stark um Identität, um fremd sein, aber dann auch in der Verhandlung mit dem Kunden um ein Interagieren, eine Kommunikation, die rein körperlich ist. Das heißt Grenzen setzen, Begehren, Überschreitungen - alles Themen die da mit einfließen."

"Maskulinitäten"

Eine Ausstellungs-Kooperation von Bonner Kunstverein, Kölnischem Kunstverein und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf bis zum 24. November 2019



