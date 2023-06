Museum Hamburger Bahnhof

Kunst und Themen, die die Menschen bewegen

06:40 Minuten Zum Auftakt der Neupräsentation sollen drei Tage lang Veranstaltungen und Parties stattfinden - einige davon kostenfrei, damit möglichst viele vorbeischauen © IMAGO / Jürgen Ritter

Fellrath, Till · 16. Juni 2023, 08:36 Uhr

Neue Visionen für das Museum Hamburger Bahnhof in Berlin: Co-Direktor Till Fellrath will künftig der lokalen Kunstszene größeren Raum geben und sich mehr dem Publikum öffnen. Auch die Geschichte der nahen ehemaligen DDR-Grenze will man aufgreifen.