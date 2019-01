Multimedia-Künstler Olaf Bender Elektronische Musik durch das Bauhaus inspiriert

Olaf Bender im Gespräch mit Max Oppel

Der Rast Media-Chef Olaf Bender: Im günstigsten Fall eine intensive Erfahrung. (imago/Votos-Roland Owsnitzki)

Allen Schmuck weglassen, klare Linien, Reduktion auf das Wesentliche: So beschreibt Multimedia-Künstler Olaf Bender die Philosophie seines Labels Raster Media. Als eine wesentliche Inspiration nennt Bender das Bauhaus.

"Es gibt keine direkte Übernahmen von irgendwelchen Design-Strategien", sagt Bender. Trotzdem sei die Bauhaus-Denkweise "prägend" für ihn gewesen. "Alles, was möglich ist, kann ich zwar machen. Aber inwiefern ergibt es auch Sinn? Inwiefern ist das einer Struktur dienlich? Minimalismus unter diesen Aspekten betrachtet war natürlich für uns schon sehr wichtig."

"Ich möchte eine relativ einfache Musik machen"

Vor 100 Jahren wurde die Kunstschule Dessau gegründet. (dpa / picture alliance / Jens Wolf)

Ihm habe das nüchterne Bauhaus-Prinzip gut gefallen, berichtete der Künstler. "Also, das ist nicht so, dass da keine Emotionen da sind. Aber es ist auch nicht so, dass über Emotionen alles gemacht wurde." Und ergänzte: "Es soll für mich im günstigsten Fall eine intensive Erfahrung geben, die kann zum Tanzen führen, aber das muss nicht unbedingt sein."

