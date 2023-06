Johann Christian Bach

Ouvertüre zu "La calamità de' cuori"



Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester A-Dur KV 414

Rondo für Klavier und Orchester A-Dur 386

Sinfonie A-Dur KV 201



Thomas Linley jr.

"Ode on the Witches and Fairies of Shakespeare"