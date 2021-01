"Mose" von Adolph Bernhard Marx mit dem GewandhausChor Oratorium oder Musikdrama? Moderation: Ruth Jarre

Mose mit den Gesetzestafeln am Berg Sinai. (imago images / Kharbine-Tapabor)

Etwas Neues wollte Adolph Bernhard Marx mit seinem "Mose" schaffen. Mehr als ein traditionelles Oratorium, fortschrittlich gedacht in Anlage, Harmonik und Dramaturgie. Aus heutiger Sicht ein Werk zwischen Mendelssohn und Wagner.

Nicht für den Gottesdienst, sondern für den Konzertsaal hat Adolph Bernhard Marx sein groß besetztes dreiteiliges Oratorium "Mose" für Soli, Chor und Orchester komponiert, auf ein selbst verfasstes Libretto, nachdem ihm der Textvorschlag seines Freundes Felix Mendelssohn Bartholdy nicht zusagte. 1841 wurde "Mose" in Breslau uraufgeführt.

Schumanns Fehlurteil

Die Kritiken waren zum Teil vernichtend. So ließ Robert Schumann in seiner "Neuen Zeitschrift für Musik" kein gutes Haar an Marx: "Es hat uns lange nichts so abgestoßen als diese Musik.(…) Zum Componisten fehlt ihm unserer Meinung nach fast alles." Nicht immer lag Schumann mit seinen durchaus ätzenden Kritiken richtig.

Gregor Meyer leitet seit 2007 den GewandhausChor in Leipzig. (GewandhausChor / Jens Gerber)

Der Leipziger GewandhausChor und die camerata lipsiensis unter der Leitung von Gregor Meyer wollen Marx und seinem "Mose" einen Platz im Repertoire schaffen. Im Interview mit Gregor Meyer geht es um die musikalischen und dramaturgischen Besonderheiten dieses Werks, die Einordung in den musikhistorischen Kontext und darum, was für die Wiederentdeckung dieses vergessenen Oratoriums spricht.

Adolph Bernhard Marx

"Mose", Oratorium in drei Teilen nach Worten aus der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester (Auszüge)





Königin - Johanna Knauth, Sopran

Mirjam - Julia Sophie Wagner, Sopran

Mutter des Pharao - Henriette Gödde, Alt

Mose - Daniel Ochoa, Bariton

Aaron - Felix Schwandtke, Bass

Pharao - Tobias Hunger, Tenor

weitere männliche Rollen - Florian Sievers, Tenor, und Tobias Ay, Bariton

GewandhausChor

camerata lipsiensis

Leitung: Gregor Meyer