Dicht verwoben sind denn auch die wenigen Elemente seiner Musik, doch die Verknüpfung ist jedes Mal ein wenig anders. Wie sich ein Stoff zwischen zwei Fingern prüfen lässt, so kann auch das Gehör in Feldmans gleichförmig anmutender und doch so schillernder Musik zur Gewebeprobe ansetzen – mal wird es ihr näherkommen, mal wird die Musik am Gehör zart vorbeigleiten. Ohne jede Änderung des Duktus, ohne jede Unterbrechung gehört „Piano Violin Viola Cello“ mit rund 75 Minuten Dauer zu den kürzeren Spätwerken Feldmans.