Zum Tod von Christoph Stölzl

Der Historiker und frühere Berliner Wissenschafts- und Kultursenator Christoph Stölzl ist tot. Der CDU-Politiker starb im Alter von 78 Jahren im bayerischen Evenhausen, wie die Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar bestätigte. Stölzl war neben zahlreichen anderen Funktionen in Kultur und Politik bis 2022 Präsident der Hochschule.

1944 in Westheim bei Augsburg geboren, wuchs Stölzl im Münchner Bildungsbürgertum auf. Er studierte Geschichte, Literaturwissenschaft und Soziologie. Mit 36 Jahren wurde Stölzl Direktor des Stadtmuseums München. 1987 wurde er dann in Berlin Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums. Bis 1999 blieb er auf der Position.

Bis heute sei das Deutsche Historische Museum von seinem Geschichtsbewusstsein geprägt, sagt Grütters. „Er hat aus jedem Museum eine Schatzkammer des Geistes, der Geschichte, der Tradition gemacht – also konservativ im allerbesten Sinne.“

Stölzl habe es verstanden, Geschichte anhand einzelner Objekte zu erzählen. Als „geistiger Kosmopolit“ sei er historisch in jeder Epoche und weltweit zu Hause gewesen. Und er habe als brillanter Denker aus dem Stegreif geistreich formulieren können, so Grütters. „Das habe ich bei niemandem je wieder so erlebt wie bei ihm, und deshalb war es eine Lust, mit ihm zusammen zu sein.“