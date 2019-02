Modeschöpfer und Gesamtkunstwerk Karl Lagerfeld ist tot

Von Johannes Nichelmann

Karl Lagerfeld 2012 in Paris auf einer Fashionshow für das Modehaus Chanel. (imago stock&people)

Er war einer der berühmtesten Deutschen der Welt. Seine Markenzeichen: der streng nach hinten gebundene Zopf, die schwarze Sonnenbrille und die äußerst schnelle, sich überschlagende Sprache. Nun ist Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren gestorben.

"Wissen Sie, ich habe Schwein gehabt im Leben. Ich mach genau das, was ich will. Meine Mutter sagte: 'Du bist nicht ganz ehrgeizig. Du hättest was Besseres aus Dir machen können.' Aber mir reicht das."

Bescheiden kann man sein Leben nicht gerade nennen. Karl Lagerfeld ist die Ikone einer Welt voller Luxus und Reichtum. Der kreative Kopf hinter großen Modemarken wie "Chanel" oder "Fendi".

Hier liefert er Haute-Couture für die Superreichen und Prêt-à-Porter Kollektionen für alle, die es sich leisten wollen. Sich festzulegen ist nicht seine Masche. Karl Lagerfeld ist in seinem langen Leben Mode- und Möbeldesigner, Innenarchitekt, Fotograf, Buchautor, Karikaturist, Geschäftsmann und Gesamtkunstwerk. Oftmals auch irgendwie alles gleichzeitig.

Interesse auch für banalste Sachen

"Ich interessiere mich für alle Phänomene der Gesellschaft, alles was passiert, in allen Domänen vom Theater, aber auch fürs tägliche Leben, für die dümmsten und banalsten Sachen. Für musikalische Sachen."

Karl Lagerfeld wird am 10. September 1933 in Hamburg geboren.

"Hamburg ist meine Heimat, Paris ist meine Heimat. Ich bin im Grunde da zu Hause, wo ich gerade bin."

Aufgewachsen ist er in Bad Bramstedt, führt von Anbeginn ein Leben im Wohlstand. Sein Vater leitet eine Firma für Dosenmilch. Seine Mutter ist streng. Stets darauf bedacht, dass aus ihrem Sohn etwas wird.

Sie hat nichts dagegen, dass Karl, zu Besuch in Paris, nicht wieder nach Bad Bramstedt zurückkehren will. Er ist 15 Jahre alt, als er auf ein Gymnasium in die französische Hauptstadt wechselt. 1954 gewinnt Lagerfeld für eine Mantelzeichnung den ersten Preis in einem internationalen Wettbewerb. Das ist seine Eintrittskarte. Der französische Designer Pierre Balmain stellt ihn als Zeichner an.

"Ursprünglich, bevor ich überhaupt wusste, dass man aus Mode einen Beruf machen konnte, wollte ich Karikaturist werden."

Chefdesigner von Chanel

1965 präsentiert er seine erste Kollektion für die römische Marke "Fendi". Das Unternehmen steckt da in der Schaffenskrise. Lagerfeld bringt das Geschäft in Schwung. Für mehr als 50 Jahre. Ab 1983 schreibt er sich als Re-Interpret der berühmten Coco-Chanel in die Geschichtsbücher ein. Er wird Chefdesigner des Pariser Labels "Chanel".

Der "Stern"-Journalist David Baum arbeitete seit Ende der 90er-Jahre häufig mit ihm zusammen:

"Wenn man mal so in die Archive geht, man traut ja seinen Augen nicht! Dieser Karl Lagerfeld, der ein Boxer war. Der wird ja immer überlagert von der nächsten persönlichen Epoche, die er sich gibt."

Reporterin: "Ist Karl Lagerfeld ein politischer Mensch?"

Karl Lagerfeld: "Total unpolitisch!"

Der späte Karl Lagerfeld äußert sich öffentlich zu aktuellen Debatten. Er wütet im französischen Fernsehen gegen die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin. In einer seiner Karikaturen, die regelmäßig in der "FAZ" erscheinen, übersetzt er das so: Hinter einer Angela Merkel, mit angsterfülltem Blick und beiden Händen vor dem Mund, steht Adolf Hitler. Darüber die Worte: "Vielen Dank, dass Sie ungewollt meinen Nachfahren erlaubt haben, wieder im Parlament vertreten zu sein."

David Baum: "Es ist auch ein Spiel, ja! Ich glaube, ein bisschen so, wenn es so die große schlaue Erkenntnis oder Grundannahme dieser Persönlichkeit gibt, dann die, das eigentlich ja eh nichts wirklich von Gültigkeit ist."

Die nächste Kollektion ist die wichtigste

"Alles, was man gemacht hat, spielt keine Rolle und die nächste Kollektion ist die wichtigste. Das nächste Foto ist das Beste, und das ist die einzige, für mich, instinktive und normale Disziplin, das als automatischen und gewünschten Prozess weiterzuentwickeln und den Enthusiasmus nicht nur zu erhalten, sondern auch noch zu steigern."

Über ein halbes Jahrhundert lang hat er die Modewelt maßgeblich beeinflusst. Er war einer der großen Stars, generationenübergreifend und weltweit. Der Mann prägte unzählige Karrieren, wie die von Starmodel Claudia Schiffer. Für viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter stellte Karl Lagerfeld das letzte Multigenie unserer Zeit dar. In Erinnerung wird er aber auch als jemand bleiben, dessen Lebenswerk er selbst gewesen ist.