Mobilitätsforscher Andreas Knie zum Tempolimit Weniger Staus, weniger Unfälle, weniger Schadstoffe

Andreas Knie im Gespräch mit Ute Welty

Tempolimit auf der Autobahnen: 130 km/h Höchst- statt Richtgeschwindigkeit? (imago/Ralph Peters)

Parken, Rasen und Grillen "sind die letzten archaischen Bereiche männlichen Tuns", sagt der Soziologe Andreas Knie. Deshalb gebe es in Deutschland auch immer noch kein Tempolimit – obwohl aus wissenschaftlicher Sicht alles dafür spreche.

Freie Fahrt für freie Bürger – wo gibt's denn so was (noch)? Für den Soziologen und Verkehrsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) ist das Fehlen eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen völlig "aus der Zeit gefallen". Es gebe wohl mittlerweile kein Land der Welt mehr, das kein Tempolimit habe, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.

Nur Deutschland leiste sich diesen Luxus. "Weil wir immer noch glauben, dass wir so einige Tabus haben wie das freie Parken von privaten Autos – da darf auch keiner ran, das darf man nicht angreifen – und auch das schnelle Fahren oder die Möglichkeit zum schnellen Fahren auf Autobahnen", so Knie im Deutschlandfunk Kultur. "Das sind so die letzten archaischen Bereiche männlichen Tuns, da kann der Mann noch Mann sein, das ist wie beim Grillen im Garten, da sind die Männer noch unter sich."

Andreas Knie forscht zu selbstfahrenden Autos. (picture alliance / Philipp Brandstädter / dpa)

Es seien nämlich vorwiegend Männer, die die Möglichkeit haben wollten, schnell zu fahren, betont der Soziologe. "Das sind also noch Reflexe aus einer schon lange untergegangen Welt."

Strenge Regeln und konsequentes Ahnden

"Freie Fahrt für freie Bürger" möge vielleicht als Werbeslogan in einer Zeit funktioniert haben, in der nur wenige hunderttausend Autos unterwegs waren: "Jetzt, wo wir 47 Millionen PKW auf deutschen Autobahnen und Straßen haben, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, geregelt zu fahren, und da sind die individuellen Freiheiten, auszubrechen aus diesem Individualverkehr – so paradox das erscheint – einfach begrenzt", sagt Knie. Stattdessen seien strenge Regeln wichtig: "Und diese strengen Regeln müssen auch wirklich streng geahndet werden."

Wissenschaftlich gesehen spreche "nichts, aber auch gar nichts" gegen ein Tempolimit, betont der Verkehrsforscher. Im Gegenteil: "Die wissenschaftlichen Fachgemeinschaften sind sich eigentlich da schon seit Jahrzehnten einig, dass, wenn wir ein Tempolimit hätten, wir weniger Stau hätten, weniger Unfälle und sogar noch eine Absenkung der Schadstoffemissionen erwarten könnten."

Gleichwohl erwartet Knie nicht, dass sich schon sehr bald ein Tempolimit in Deutschland durchsetzen lassen wird: "Diese Legislaturperiode werden wir eine heftige Debatte darüber führen. Es wird keinen mehr geben, der dagegen was sagen kann. Und wir werden die vorbereitenden Maßnahmen entwickeln müssen, und wir werden möglicherweise dann in der kommenden Legislaturperiode den entsprechenden Gesetzesvorschlag erwarten können."

(uko)