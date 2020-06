Mitglieder der Staatskapelle Weimar auf Schloss Ettersburg Romantischer Schönklang auf dem Schloss

Moderation: Stefan Lang

Sie waren Verfechter des schönen Klangs, fern aller experimentellen Musik der jungen Generation. Mendelssohn Bartholdy war Erfinder der schönsten Melodien, ein Vorbild für Max Bruch. Und auch Ernst von Dohnányi mochte nur atmosphärische Musik komponieren.

Dieses Konzertprogramm hat sich ganz der spätromantischen Klangfülle verschrieben. Ausgangspunkt war die Leidenschaft der Pianistin Sofia Gülbadamova für die Musik des ungarischen Komponisten Ernst von Dohnányi.

Sofja Gülbadamova hat auch die Klavierkonzerte von Ernst von Dohnányi mit Deutschlandfunk Kultur eingespielt. (Sofja Gülbadamova / Marius Doltu)

Dohnányi, ein brillanter Pianist, wurde 1877 geboren und zählt zusammen mit den Kollegen Bartók und Kodály zum großen Dreigestirn der ungarischen Musik. Er hatte an der Ungarischen Musikakademie studiert, lehrte schließlich am Institut selbst. Große Reisen unternahm er als Beethoven-Interpret und Dirigent. Seine Werke wurden in seiner Zeit gern gespielt. Einige seiner 1905 entstanden Charakterstücke eröffnen den Abend. In diesen hat Dohnányi persönliche Erinnerungen eingewoben und gezielt Anklänge von Komponistenkollegen gesucht.

Wald und Liebe besungen

Den Abend führt Sayaka Shigeshima fort - sie ist seit 2012 Mitglied im Weimarer Opernensemble. Auch sie suchte sich für den heutigen Abend Musik eines unbekannten Romantikers aus: Lieder von Gustav Jenner, Zeitgenosse von Richard Strauss, der ebenfalls das romantische Idiom voll und ganz ausschöpfte. Er suchte sich zumeist hoch sehnsuchtsvolle Texte aus, die in der Natur verhaftet sind: der Wald wird besungen, die Nachtigall wird belauscht oder der Geliebten nachgehangen.

Der Cellist der Weimarer Staatskapelle Alexandre Castro-Balbi hat Werke ausgesucht, in denen sein Instrument singen kann. Felix Mendelssohn Bartholdy kannte sich mit dem Cello aus - sein Bruder Paul hatte dieses Instrument für sich gewählt. Felix komponierte etliches für das größere Streichinstrument, auch einige "Lieder ohne Worte".

Alexandre Castro-Balbi studierte erst in Parin, dann in Weimar, und blieb. (Alexandre Castro-Balbi / Mariya Nesterovska)

Max Bruch war Verfechter des Schönen. Harmonische Experimente verfolgte er mit strenger Skepsis: "Der ärgste Mist wird gepriesen und das Gute wird einfach ignoriert. Sie schwimmen alle in einem Meer von ästhetischer Begriffsverwirrung – haben weder Melodie, noch Form, noch Schönheitssinn…". Seine Canzone belegt, wie sehr Max Bruch den Wohlklang in der Musik suchte.

Liebe verklärt

Ein komponierter Sonnenuntergang ist Ottorino Respighis "Il tramonto", eine Art Kantate, die auf den Text des Briten Percy Shelly zurückgeht. Hier taucht der Zuhörer ganz ins dramatische Sujet ein, denn hier wird der Liebestod zweier Liebender beschrieben. Respighi tastet in seiner Musik die verschiedenen Gefühlslagen ab: zart-leise Töne werden angeschlagen, bis hin zu großen leidenschaftlichen Ausbrüchen.

Irre Besetzung

Zuletzt noch einmal Musik von Ernst von Dohnányi. Er komponierte 1935 ein Sextett für eine ungewöhnliche Instrumentenkonstellation: ein Streichtrio wird von Klavier, Klarinette und Horn flankiert. Das Werk könnte man als komponierte Amerika-Reise hören. Dohnányi hatte die Nordamerika oft besucht, ließ sich schließlich auch in den Vereinigten Staaten, in Tallahassee/Florida, nieder.

Ernst von Dohnányi im Jahr 1923. (imago images / United Archives International)

Er erinnert sich in der Musik an die Heimat Ungarn mit volkstümlichen Gesten – wie es die Kollegen Brahms und Liszt einst auch getan haben. Und doch werden frech immer wieder humoristische, ja amerikanische Momente darin verschränkt. Gerade im letzte Satz, einem giocoso, blitzen regelrechte Broadway-Passagen durch.

Live aus dem Gewehrsaal des Schlosses Ettersburg in Weimar

Ernst von Dohnányi

"Winterreigen" für Klavier op. 13:

Widmung, Freund Victor’s Mazurka und Morgengrauen

Gustav Jenner

Aus den Liedern op. 2 und op. 7:

Stille Sicherheit

Der Wald ist kahl

Die Nachtigall

An meiner Seite saßest du

Nur wer die Sehnsucht kennt

Es träumte mir

Die Nacht mit ihrem Frieden

Felix Mendelssohn Bartholdy

Lied ohne Worte op. 109 für Violoncello und Klavier

Max Bruch

Canzone für Violoncello und Klavier op. 55

Ottorino Respighi

"Il Tramonto" für Mezzosopran und Streicher

(Texte: Percy Shelley)

Ernst von Dohnányi

Sextett C-Dur op. 37

Sayaka Shigeshima, Mezzosopran

Sofja Gülbadamova, Klavier



Musiker der Staatskapelle Weimar:

Ursula Dehler, Violine

Barbara Seifert, Violine

Astrid Schütte, Violine

Almut Bormann, Viola

Jakob Tuchscheerer, Viola

Alexandre Castro-Balbi, Violoncello

Astrid Müller, Violoncello

Jan Doormann, Klarinette

Mees Vos, Horn