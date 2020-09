Mit Schwarz-Rot-Gold umsonst ins Museum Idee für mehr Patriotismus

Anna Sauerbrey im Gespräch mit Anke Schaefer

Mit Schwarz-Rot-Gold umsonst ins Museum (Getty / fStop images / Caspar Benson)

Der CDU-Politiker Thomas de Maizière will das Tragen von Schwarz-Rot-Gold mit kostenlosen Bahnfahrten und Museumsbesuchen belohnen, zumindest am 3. Oktober. Die Journalistin Anna Sauerbrey hält die Initiative für nicht gelungen.

Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière will - anlässlich der Feierlichkeiten zu 30 Jahren Wiedervereinigung - die Nationalfarben "in die Mitte der Gesellschaft" zurückholen.

"Schwarz-Rot-Gold ist die Farbe der Freiheit und auch der Deutschen Einheit gewesen. Dass sich Reichsbürger dieser Flagge bemächtigen und nicht nur der Reichskriegsflagge, das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen", sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio.

Der CDU-Politiker weiß auch schon, auf welche Weise er den Deutschen Schwarz-Rot-Gold schmackhaft machen will: Am 3. Oktober sollen alle, die an diesem Tag die Nationalfarben tragen, kostenlos mit der Bahn fahren und ins Museum gehen dürfen.

Die Journalistin Anna Sauerbrey findet es "schön", dass de Maizière "auf provokante Art und Weise einen Stein ins Wasser schmeißt". Es sei immer gut, über den deutschen Patriotismus nachzudenken, meint sie.

Den Leuten einen ausgeben

Zu Ende gedacht findet sie die Initiative allerdings nicht. Denn de Maizière schlage hier "eine Art staatlich gekaufen Patriotismus vor", so Sauerbrey. Der CDU-Politiker sage nichts anderes als: "Wir geben den Leuten einen aus, wenn sie uns dabei helfen, diese Fahne wieder zu etablieren."

Kaufen könne man Patriotismus aber eben nicht, betont Sauerbrey: "Man macht das entweder aus Überzeugung oder weil man Fußball-Fan ist oder weil man die Einheit feiert. Oder man lässt es."

Mehr Schwarz-Rot-Gold gibt es nur freiwillig: Anna Sauerbrey, Mitglied der Chefredaktion des Tagespiegel. (Tagesspiegel)

Auch de Maizières Hieb Richtung Reichsbürger sieht Sauerbrey ins Leere gehen. "Um die Reichsbürger zu ärgern würde ich eine ganze Menge machen, von mir aus auch Schwarz-Rot-Gold auf die Wangen malen. Ich fürchte nur, das würde nicht funktionieren." In der rechten Szene werde die bundesdeutsche Fahne gar nicht so sehr als Symbol genutzt.

(ahe)