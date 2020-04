Mit drei kleinen Kindern im Homeoffice "Papaaa – abputzen!"

Von Michael Watzke

Volle Familienpackung: Unser Autor Michael Watzke hat seine drei kleinen Kinder jetzt rund um die Uhr zu Hause. (Michael Watzke / Deutschlandradio)

Was macht der hart recherchierende Radiojournalist, wenn die Kinder mitten im Interview Carrera-Bahn spielen wollen oder Hilfe auf der Toilette brauchen? Immer schön die Nerven behalten. Einblicke ins Homeoffice des Kollegen Michael Watzke.

"Können wir jetzt die Carrera-Bahn aufbauen?"

"Wir wollen doch gleich einen Ausflug machen!"

"Nach dem Ausflug!"

"Nach dem Ausflug können wir über die Carrera-Bahn reden! Wenn das dann noch passt. Jetzt machen wir erst Hausaufgaben und dann den Ausflug, okay?"

"Du hast gesagt später!"

"Genau! Nach dem Ausflug!"

Corona-Alltag im Homeoffice. Zwischen Spielen, Arbeiten und Frische-Luft-Schnappen. Die drei Kinder haben sich an den immer gleichen Tagesrhythmus gewöhnt. Sogar die Kleinste, zwei Jahre alt, kann inzwischen Corona sagen. Und ihr älterer Bruder, gerade fünf geworden, weiß sogar schon, was man gegen das Virus tun muss:

"Händewaschen!"

"Was noch?"

"Gute Sachen essen!"

"Und den anderen nicht zu nahe kommen, richtig?"

"Ja, denn wenn man ihnen zu nahe kommt, kriegt man auch den Corona!"

Die Große vermisst sogar ihre Lehrerin

Die Älteste, sechs Jahre alt, ist in der ersten Schulklasse. Anfangs fand sie es toll, nicht mehr in die Schule zu müssen. Aber mittlerweile vermisst sie ihre Freundinnen und sogar ein bisschen ihre Lehrerin. Jeden Vormittag ist jetzt für etwa zwei Stunden Hausaufgabenzeit.

"Bin fertig!"

"Fertig? Und jetzt lesen!"

"Aber mit dir, Papa!"

"Mit mir? Dann komme ich!"

Es geht rund im Kinderzimmer der Watzkes: Die drei kleinen Kinder wollen sich austoben. (Michael Watzke / Deutschlandradio)

Und ich weiß, es wird irgendwann passieren im Corona-Homeoffice. Ich werde gerade ein Livegespräch im Deutschlandradio zu den neuesten Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung haben – und plötzlich hört man ein lautes "Papaaa, abputzen!"

Das wäre dann die Kleinste, die gerade lernt, aufs Töpfchen zu gehen. Ihre körperlichen Bedürfnisse mit den beruflichen Bedürfnissen ihrer Eltern zu verzahnen – das ist die nächste Herausforderung. Meistens gehe ich für die Livegespräche vor die Haustür – zumindest wenn es nicht regnet. Beiträge schneiden kann ich auch daheim am Computer, wenn mir nicht gerade ein Rennwagen über die Tastatur saust.

"Warum möchtest du mit der Carrera-Bahn spielen?"

"Weil wir noch lange nicht mehr aufgebaut haben!"

"Stimmt! Jetzt wäre die Gelegenheit."

"Jetzt, wo der Corona ist."

"Vielleicht ist das das Gute an Corona – dass wir endlich mal wieder mit der Carrera-Bahn spielen können!"

Verwaister Flugplatz als Spielwiese

Mindestens einmal am Tag müssen die Kinder raus. Leider gibt es keine Spielplätze mehr. Unser Hausmeister Jörg hat sie absperren müssen.

"Mir tut es in der Seele weh, dass die Kinder nicht mehr an die Spielplätze können", sagt er. "Aber ich kann’s leider nicht ändern. Klar, jedes Kind will spielen und will nicht den ganzen Tag in der Bude sitzen. Das geht nicht. Aber ich geb‘ dem Söder nicht die Schuld. Weil er hat die Verantwortung über Bayern. Und jetzt muss man diese Einschränkung machen."

Aber ich habe eine Lösung gefunden. Bei schönem Wetter packe ich die Kinder ins Auto und fahre eine halbe Stunde Richtung Süden. Dort ist ein Segelflugplatz. Der ist in diesen Coronazeiten geschlossen. Kein Flugzeug darf hier starten oder landen. Auch ich Hobbypilot kann derzeit nicht fliegen. Aber dafür kann ich hier mit meinen drei Kindern herrlich und völlig ungestört spielen.

"Wir sind auf dem Flugplatz. Ganz allein! Auf der Startbahn startet kein Flugzeug. Da können wir mit Kettcar und Fahrrad fahren. Wir picknicken hier und Papa hat Essenssachen. Damit können wir auch angeln gehen. Oder, Papa?"

Picknick neben dem Karpfenteich

Tatsächlich gibt es neben dem Flugplatz auch noch einen kleinen Karpfentümpel. Wir haben zwar keinen Fisch gefangen, aber dafür Libellen und Schmetterlinge entdeckt. Und auf der Picknickdecke haben wir dann unser Mittagessen aus der Tupperdose gegessen.

"Ich will was essen!"

"Gefällt es dir hier?"

"Ja, Flughafen!"

"Fliegen denn die Flugzeuge gerade?"

"Nein!"

"Doch, da fliegt eines!"

"Stimmt, aber nur dein Spielzeug-Flugzeug!"

Ein kleiner Papierflieger schwebt an den großen Flugzeughallen und dem rot-weißen Windsack vorbei. Die einzigen anderen Flieger sind die Greifvögel, die in der Frühjahrsthermik aufdrehen.

"Weißt du, was das für Vögel sind?

"Adler?"

"Nein, die sind etwas kleiner als Adler!"

"Bussarde!"

"Richtig, Bussarde. Was machen die für Geräusche?"

"Kiiijaaa!"

Die Segelflugsaison fällt aus

Für mich als Segelflieger ist es ein seltsames Gefühl. Jetzt im Frühjahr wäre die beste Zeit zum Segelfliegen. Aber in diesem Jahr fällt die Segelflugsaison aus. Dafür genießen meine drei Kinder den größten Abenteuerspielplatz Bayerns. Mit einer eigenen, echten Landebahn.

"Ich lande jetzt!"

"Soll ich dir eine Landefreigabe geben? Über Funk? Achtung, Achtung, Landefreigabe Richtung 29 erteilt!"

"Yippiyeah!"

Dann geht es von der großen Freiheit wieder zurück in unsere kleine, enge Innenstadtwohnung in München. Ich hoffe für die Kinder, dass nicht der ganze Frühling dieses Jahr dem Coronavirus zum Opfer fällt. Aber wenn sich tausende Menschenleben nur so retten lassen, dann müssen wir da durch und werden es schaffen.

Die Kinder werden sich, wenn sie größer sind, an diesen seltsamen Coronafrühling erinnern. Und dann fahren wir wieder zu unserer alten Tante, 88 Jahre alt, in die Schweiz. Die dann hoffentlich immer noch lebt und sich über ihre Enkelkinder freut, die damals Rücksicht genommen und begriffen haben, dass in Coronazeiten Abstand Nähe bedeutet.