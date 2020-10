Minguet Quartett und Víctor Villena, Bandoneon Beethovens Ernst plus Tango-Leidenschaft

Moderation: Stefan Lang

Die Musiker des Minguet Quartett sind in Köln und Düsseldorf zu Hause. (Minguet Quartett / Frank Rossbach)

Das Konzert ist ein Spiel zwischen dem ernsten Beethoven-Streichquartettklang mit dem Minguet Quartett und den leidenschaftlichen Tangoklängen des Bandoneonisten Víctor Villena. Ein Stilmix, der sich erstaunlich fügt.

Passen ein Streichquartett mit hehren Beethoven-Absichten und der leidenschaftliche Tango zusammen? Ein Konzertexperiment hat dieses ausprobiert. Das Minguet Quartett hat Beethovens Streichquartett op. 18 Nr. 2 als Rahmen gesetzt. Zwischen den Sätzen mutige Kontraste: Tangowerke mit Víctor Villena.

Kein Beethoven-Tango

Als Gegenüberstellung war dies gedacht, bewusst gesetzt und nicht vermengt, ganz nach dem Motto des Namenspatrons Pablo Minguet – ein spanischer Philosoph, der sich in Wort und Schrift bemühte, dem breiten Volk den Zugang zu den Schönen Künsten zu ermöglichen. Seit 1988 spielt das Quartett zusammen.

Ein Leben mit dem Bandoneon

Víctor Villena wurde 1979 in Argentinien geboren. Mit 17 Jahren wurde er von der Staatlichen Tangoakademie in Buenos Aires zum besten Nachwuchsbondoneonisten gewählt und hat viele Kompositionen angeregt. Seit etwa 20 Jahren lebt er in Frankreich und unterrichtet zudem am Konservatorium in Rotterdam.

Víctor Villena - sein Leben dreht sich ausschließlich um das Bandoneon. (Victor Villena / Jean-Francois Carreau)

Seine Spielleidenschaft hat ihm einen Spitznamen eingebracht: von einigen wird er als "Mister 100 000 Volt des Tango" bezeichnet. Hier hoben seine Fans auf die vielen Projekte mit Elektrotango ab.

Aufzeichnung vom 14. Oktober 2020 aus dem Theater an der Blinke in Leer

Enrique Delfino

Recuerdos de bohemia

Ludwig van Beethoven

Streichquartett op. 18 Nr. 2

1. Allegro

Gustavo Beytelmann

Triste

Alberto Ginastera

aus: Streichquartett Nr. 1 op. 20

1. Allegro violento ed agitato

Ludwig van Beethoven

Streichquartett op. 18 Nr. 2

2. Adagio cantabile

3. Scherzo. Allegro – Trio

Alejandro Schwarz

La despareja

Tango habanera

Ludwig van Beethoven

Streichquartett op. 18 Nr. 2

4. Allegro molto, quasi Presto

Gustavo Beytelmann

Fantasia

Astor Piazzolla

Five Tango Sensations

Víctor Villena, Bandoneon



Minguet Quartett:

Ulrich Isfort, Violine

Annette Reisinger, Violine

Tony Nys, Viola

Matthias Diener, Violoncello