Carlo Masala

Der Kriegserklärer

37:24 Minuten Carlo Masala (Militaerexperte). © picture alliance / HMB Media / Julien Beckerr

Ulrike Timm · 01. März 2024, 09:05 Uhr

Was Christian Drosten in der Coronakrise war, ist Carlo Masala in Zeiten des Kriegs in der Ukraine: ein sachkundiger Experte, der den Verlauf des Krieges aus militärischer Perspektive erklärt und sich fragt, warum die Welt keinen Frieden findet.