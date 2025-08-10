Ausländerrechtsreform

Der spanische Sonderweg bei der Migration

33:37 Minuten Viele Migranten und Migranten kommen über das Meer nach Spanien. Laut einigen Kritikern werden durch die geplante Reform Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, benachteiligt. © picture alliance / Anadolu / Borja Abargues

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Mit einer Reform des Ausländerrechts will Spanien Migranten den Zugang zum Aufenthaltstitel erleichtern. So sollen 900.000 Menschen in drei Jahren in den Arbeitsmarkt integriert werden. Kritiker finden: Gut gemeint, aber nicht gut durchdacht.