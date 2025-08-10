Ausländerrechtsreform

Der spanische Sonderweg bei der Migration

33:37 Minuten
Blick auf ein Fischerboot auf dem Meer mit über vierzig Menschen an Bord bei Sonnenaufgang
Viele Migranten und Migranten kommen über das Meer nach Spanien. Laut einigen Kritikern werden durch die geplante Reform Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, benachteiligt. © picture alliance / Anadolu / Borja Abargues
Anika Reker |
Mit einer Reform des Ausländerrechts will Spanien Migranten den Zugang zum Aufenthaltstitel erleichtern. So sollen 900.000 Menschen in drei Jahren in den Arbeitsmarkt integriert werden. Kritiker finden: Gut gemeint, aber nicht gut durchdacht.
