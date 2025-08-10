Ausländerrechtsreform
Viele Migranten und Migranten kommen über das Meer nach Spanien. Laut einigen Kritikern werden durch die geplante Reform Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, benachteiligt. © picture alliance / Anadolu / Borja Abargues
Der spanische Sonderweg bei der Migration
33:37 Minuten
Mit einer Reform des Ausländerrechts will Spanien Migranten den Zugang zum Aufenthaltstitel erleichtern. So sollen 900.000 Menschen in drei Jahren in den Arbeitsmarkt integriert werden. Kritiker finden: Gut gemeint, aber nicht gut durchdacht.