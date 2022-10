Midterms in den USA

Latino-Wähler als Zünglein an der Waage (Weltzeit)

22:57 Minuten Nach der Stimmabgabe im August 2022 bei den Vorwahlen in Miami im US-Bundesstaat Florida: "Ich habe gewählt!" steht auf einem Aufkleber auf Englisch und Spanisch: . © Getty Images / Joe Raedle

Von Claudia Sarre und Margarete Wohlan · 19. Oktober 2022, 18:30 Uhr

Hispanics und Latinos sind die Wählergruppe, die in den USA am schnellsten wächst. Außerdem sind sie Swing Voters, bei ihrem Wahlverhalten also weniger festgelegt. Kein Wunder, dass sowohl Republikaner als auch Demokraten um ihre Stimmen buhlen.