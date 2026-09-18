    Michel Friedmann - Rede zur Saisoneröffnung des DSO am 16. September 2026

    13:52 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Friedman, Michel |
    Audio herunterladen
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKonzert
    Zur Startseite