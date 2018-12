Michala Petri mit dem Slowenischen Sinfonieorchester Fabrice Bollon in Ljubljana

Der Dirigent Fabrice Bollon (Agentur Hörtnagel)

Zwei Konzerte für Blockflöte und Béla Bartóks Konzert für Orchester dirigierte Fabrice Ballon beim Slowenischen RTV Sinfonieorchester - mit dabei die Flötistin Michala Petri.

Fabrice Bollon, der französische Dirigent und Komponist, gehört zum gar nicht so kleinen Kreis von kreativen Musikern, die für die dänische Blockflötistin Michala Petri ein neues Werk komponiert haben - Blockflöte und Moderne Musik, das muss kein unüberbrückbarer Gegensatz sein. Und auch elektronische Klänge oder Riffs einer Art Bigband vertragen sich hervorragend mit der kleinen Holzflöte, die hierzulande junge Menschen im frühen Stadium des Musikunterrichts erlernen.

Sopranino und Bigband

Die Flötistin Michala Petri (Svend Withfelt/Website Michala Petri)

Michala Petri hat bei ihrem Gastspiel in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana natürlich auch eines der unzähligen historischen Flötenkonzerte gespielt, nämlich das C-Dur-Konzert von Antonio Vivaldi. Das wirkte nicht weniger herausfordernd und zeitgenössisch als das von Fabrice Bollon.

Große Klangbandbreite

Das Symphonieorchester des Slowenischen Rundfunks hat an diesem Novemberabend in der Gallus-Konzerthalle die ganze Bandbreite seiner klanglichen Möglichkeiten ausbreiten könne, dank des variantenreichen Programms, das Fabrice Bollon dirigiert hat.

Existentielles Konzert für Orchester

Von der kleinen Streicherbesetzung in Arvo Pärts "Fratres" und dem Vivaldi-Flötenkonzert über die ungewöhnliche Formation in Bollons Flötenkonzert mit Keyboard, Vibra- und Marimbaphon, Harfe, Streichern und Blechbläsern bis hin zum massiven großen Orchesterapparat in Béla Bartóks Konzert für Orchester, einem seiner letzten Werke, einem sehr existentiellen und bekenntnishaften Stück Musik, einer Art Sinfonie eines Heimatlosen.

Gallus-Konzerthalle, Cankarjev Dom, Ljubljana

Aufzeichnung vom 15. November 2018

Arvo Pärt

"Fratres" für Streichorchester und Schlagzeug

Antonio Vivaldi

Konzert für Blockflöte, Streicher und Basso continuo C-Dur RV 443

Fabrice Bollon

"Your Voice out of the Lamb", Konzert für Blockflöten und Orchester

Béla Bartók

Konzert für Orchester Sz. 116

Michala Petri, Blockflöte

RTV Slowenisches Symphonieorchester

Leitung: Fabrice Bollon