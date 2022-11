"Michael Kramer" am Staatstheater Wiesbaden

Das Staatstheater Wiesbaden zeigt das in Vergessenheit geratene Drama "Michael Kramer" von Gerhart Hauptmann um einen alternden, verhinderten Künstler. Durch Fleiß und Zielstrebigkeit zum Kunstprofessor geworden, hadert er nach dem Selbstmord seines begabten Künstler-Sohnes mit seinem eigenen Leben.

Seine bittere Bilanz münde in dem Satz: "Der Tod ist die mildeste Form des Lebens", sagt Theaterkritikerin Shirin Sojitrawalla. Die Inszenierung des Regisseurs Ingo Kerkhoff mit dem Intendanten Uwe Eric Laufenberg in der Titelrolle sei ein ungemütlicher Abend.

Bilder des Verlorenseins: Benjamin Krämer-Jenster in "Michael Kramer".

Bilder des Verlorenseins: Benjamin Krämer-Jenster in "Michael Kramer". © Staatstheater Wiesbaden / Karl und Monika Forster

Kerkhoff inszeniere das Stück in einer sehr reduzierten Form mit wenigen Strichen. Die Szenen wirkten teilweise wie Gemälde von Edward Hopper und unterstrichen die Verlorenheit der Figuren. "Das ist alles sehr schwarz und dunkel und dazu erklingt Musik von Arnold Schönberg. Der Abend ist düster, aber in dieser Düsterkeit überzeugend und alles ist auf die Worte konzentriert."

Der Intendant des Hauses, Uwe Eric Laufenberg, schlage sich dabei in der Rolle der Titelfigur "ganz passabel", sagt Sojitrawalla. "In den elegischen und ruhigen Momenten hat er mich überzeugt. Wenn er aber zu sehr auf die Tube drückt, also anfängt zu brüllen, versteht man ihn schlichtweg nicht mehr und es wirkt sehr aufgesetzt."