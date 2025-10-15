Recherchen in Mexiko
Protest von Medienvertretern in San Cristobal de las Casas: Mexiko steht regelmäßig weit oben auf der Liste der für Journalistinnen und Journalisten tödlichsten Regionen der Erde © Getty Images / NurPhoto / Artur Widak
Die gefährliche Arbeit an der Basis
27:06 Minuten
Lokale Journalisten in Mexiko bewegen sich oft zwischen Aufklärung und Lebensgefahr. Gewalt, Armut und Klimakrise schaffen ein Klima der Angst. Korrespondenten brauchen zunehmend Unterstützer vor Ort, die Zugänge schaffen und Risiken einschätzen.