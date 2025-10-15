Recherchen in Mexiko

Die gefährliche Arbeit an der Basis

27:06 Minuten
Ein Foto zeigt die Silhouetten von Medienvertretern während einer Protestkundgebung gegen Gewalt gegen Journalisten in Mexiko auf dem Domplatz in San Cristobal de las Casas.
Protest von Medienvertretern in San Cristobal de las Casas: Mexiko steht regelmäßig weit oben auf der Liste der für Journalistinnen und Journalisten tödlichsten Regionen der Erde © Getty Images / NurPhoto / Artur Widak
Von Laurie Stührenberg, Jenny Barke, Katja Bigalke |
Lokale Journalisten in Mexiko bewegen sich oft zwischen Aufklärung und Lebensgefahr. Gewalt, Armut und Klimakrise schaffen ein Klima der Angst. Korrespondenten brauchen zunehmend Unterstützer vor Ort, die Zugänge schaffen und Risiken einschätzen.
