Recherchen in Mexiko

Die gefährliche Arbeit an der Basis

Protest von Medienvertretern in San Cristobal de las Casas: Mexiko steht regelmäßig weit oben auf der Liste der für Journalistinnen und Journalisten tödlichsten Regionen der Erde

Lokale Journalisten in Mexiko bewegen sich oft zwischen Aufklärung und Lebensgefahr. Gewalt, Armut und Klimakrise schaffen ein Klima der Angst. Korrespondenten brauchen zunehmend Unterstützer vor Ort, die Zugänge schaffen und Risiken einschätzen.