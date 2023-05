Oliver Messiaen:

Das erste zyklische Thema mit seinen schweren Terzen – es wird fast immer fortissimo von den Posaunen gespielt – ist brutal, bedrückend und erschreckend wie altmexikanische Monumente.



Das zweite zyklische Thema – den einschmeichelnden Klarinetten im Pianissimo anvertraut – ist zweistimmig und erinnert an zwei wiederholt aufblickende Augen. Der Vergleich mit einer Blume trifft hier am genauesten. Man denkt an die zarte Orchidee, die dekorative Fuchsie, die rote Gladiole oder die so biegsame Lilie.