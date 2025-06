Merz bei Trump

Was braucht das deutsch-amerikanische Verhältnis?

52:42 Minuten Das Treffen von Bundeskanzler Merz (CDU) mit US-Präsident Trump zeigte, wie brüchig die Wertepartnerschaft geworden ist - Beobachter warnen, dass sich die USA und Deutschland weiter strategisch voneinander entfernen. © imago / CHROMORANGE

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen stehen unter Druck: in der Ukrainefrage, in Sicherheitsfragen und beim Selbstverständnis westlicher Wertegemeinschaften. Experten diskutieren, was Grundlage für eine starke deutsch-amerikanische Verbindung ist.