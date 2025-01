Inspiriert von der Wiederentdeckung der Bachschen Matthäus-Passion und gleichzeitig begeistert von den Oratorien Georg Friedrich Händels und Joseph Haydns, wollte Mendelssohn die Gattung Oratorium auch mit einem eigenen Werk neu beleben. Die Lebensgeschichte des Paulus erschien ihm dafür geeignet, so dass er selbst gemeinsam mit dem Theologen Julius Schubring das Libretto verfasste.

Der erste Teil des Werkes stellt das Wüten des Christenverfolgers Saulus in den Mittelpunkt und kulminiert im „Damaskus-Ereignis“, also der plötzlichen Erblindung des Saulus, die durch das Bekenntnis zum christlichen Glauben wieder geheilt wird.

Im zweiten Teil wird dann die Missionstätigkeit des Apostels geschildert. Mendelssohn gelingt es in einzigartiger Weise, traditionelle musikalische Elemente, wie Choräle, Rezitative und polyphone Chöre, mit den romantisierenden Harmonien seiner Zeit zu verbinden, was zu einem regelrechten Siegeszug des Werkes in ganz Europa geführt hat.