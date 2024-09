Nach dem Anschlag in Solingen, bei dem der Tatverdächtige – ein syrischer Flüchtling und mutmaßlicher IS-Anhänger – mit einem Messer drei Menschen getötet und acht weitere verletzt hat, twitterte das Team von CDU-Chef Friedrich Merz „Nicht #Messer sind das Problem, sondern die Personen, die damit herumlaufen. In der Mehrzahl der Fälle sind diese #Flüchtlinge, in der Mehrzahl der Taten stehen islamistische Motive dahinter.

Doch gerade die schwächeren statistischen Fehlschlüsse sind weitverbreitet. Man findet sie in allen politischen Lagern und allen Diskussionen. Zum Beispiel deuten viele ansonsten kluge Aktivistinnen den unbereinigten Gender-Pay-Gap von 18 Prozent als Beleg für Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt, ohne weitere Faktoren für diese Ungleichheit zu berücksichtigen, wie sie in jedem Einführungsbuch in die Ökonomie oder Soziologie nachzulesen sind.