Was also tun? Ein neues Verständnis von Landwirtschaft ist nötig. Anstatt allein auf Quantität zu setzen, muss die Qualität stärker in den Fokus rücken. Und hier braucht es neue Anreize. Ein Vorschlag: Landwirtinnen und Landwirte könnten zusätzlich nach dem Nährwert ihrer Ernte bezahlt werden, nicht nur nach Gewicht.

Und wir? Vielleicht reicht für den Moment die Besinnung darauf, dass in dem matten, kleinen Apfel am Ende mehr drin sein kann als in seinem prallen Bruder. In einer Zeit des Marketings und des Höher, Schneller, Weiter bedeutet das einmal mehr: Es kommt nicht auf die Größe an. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mein Opa, selbst Kleinbauer, wusste das noch – und aß die Schrumpelkartoffeln am liebsten.