    "Mein Cello und ich". Porträt des Cellisten Gregor Piatigorsky

    28:26 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Smilga, Julia |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastMusikfeuilleton
    Zur Startseite