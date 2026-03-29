Mehr Luft!

Philosophie des besonders Leichten

34:01 Minuten Nicht nur, was man riecht – auch, was man sieht und hört kommt über die Luft zu uns. Der Chemiker und Philosoph Jens Soentgen hat sich eingehend mit dem leichten Element beschäftigt. © Getty Images / fcscafeine

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Von Geburt bis zum Tod atmen wir Luft, ohne sie könnten wir nicht leben – dennoch denken wir selten über sie nach. Abhilfe verschafft Chemiker und Philosoph Jens Soentgen: Er erzählt von der Luftforschung und der ganzheitlichen Erfahrung des Atmens.