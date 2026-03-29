Mehr Luft!

Philosophie des besonders Leichten

34:01 Minuten
Illustration eines Regenschirms, der an einer Wolke hängt
Nicht nur, was man riecht – auch, was man sieht und hört kommt über die Luft zu uns. Der Chemiker und Philosoph Jens Soentgen hat sich eingehend mit dem leichten Element beschäftigt. © Getty Images / fcscafeine
Newmark, Catherine; Soentgen, Jens |
Audio herunterladen
Von Geburt bis zum Tod atmen wir Luft, ohne sie könnten wir nicht leben – dennoch denken wir selten über sie nach. Abhilfe verschafft Chemiker und Philosoph Jens Soentgen: Er erzählt von der Luftforschung und der ganzheitlichen Erfahrung des Atmens.
Sein und Streit - Das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastSein und Streit

Podcast hören

PodcastSein und Streit

Sein und Streit - Das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur

Ein akustischer Denkraum: über Alltägliches und Akademisches, über Sinn und Unsinn.

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Atmen, Achtsamkeit und Gesundheit
Zur Startseite