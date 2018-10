Max Herzbergs problematische "Unboxing"-Videos Influencing von rechts?

Alexej Hock im Gespräch mit Gesa Ufer

Influencer Max Herzberg sei mit den Identitären und Rechtsradikalen vernetzt, sagt der Journalist Alexej Hock. (imago stock&people)

Hundertausende Menschen schauen Max Herzberg zu, wenn er auf YouTube Konsumartikel testet – und menschenverachtende Sprüche klopft. Zu seinen Fans zählen vor allem Kinder und Jugendliche, sagt Journalist Alexej Hock.

"Ich will es jetzt nicht den Hatern recht machen. Ich will es jetzt nicht den Fans recht machen. Ich werde einfach nur die Box auspacken. Nee, heute gibt es mal kein Messer", sagt Max Herzberg. Der Dresdner war früher Supermarkt-Verkäufer, heute verdient er seinen Lebensunterhalt mit sogenannten Unboxing-Videos. Das heißt: Er filmt sich dabei, wie er von Sponsoren zugesandte Pakete auspackt und die darin enthaltene Ware testet und kommentiert. Das kann von Hundefutter über Shisha-Pfeifen und Musikalben bis zu Klappmessern fast alles sein. Über 280.000 Menschen wollen das regelmäßig sehen – so viele Abonnenten hat Herzberg inzwischen auf YouTube.

Vor allem Kinder und Jugendliche sind Fans

Vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus Sachsen kommt Max Herzberg gut an, sagt Alexej Hock. Der Journalist hat den Influencer für einen Artikel in der "Welt" persönlich getroffen und bewertet sein Verhalten kritisch.

Herzberg habe in seinen Videos geradezu eine eigene Sprache entwickelt, die inzwischen sogar von Kindern und Jugendlichen auf den Schulhöfen imitiert werde. Problematisch ist das nicht nur, weil Max Herzberg sogar verbotene Butterfly-Messer auspackt, sondern auch weil der Influencer in der Kritik steht, rechtes Gedankengut zu verbreiten.

Für einen Artikel in der Welt hat Alexej Hock den Influencer Max Herzberg getroffen. (dpa / picture-alliance)

Auf Instagram veröffentlichte er einmal ein Foto von einem Hakenkreuz, das er aus Garnelen gelegt hatte. Für die Veröffentlichung bekam Herzberg eine Anzeige und eine Geldstrafe, sagt Hock. Doch in den Kommentaren unter dem Foto feierten seine Fans Herzberg:

"Und dann gibt es auch Schnittstellen zu rechtsradikal eingestellten, rechtsextremen Leuten. Unter anderem gibt es Berührungspunkte zur identitären Bewegung. Wo man untereinander die Beiträge likt, sich aufeinander bezieht in den Instagram-Beiträgen und sich auch teilweise trifft."

Videos von Alkoholexzessen und Pöbeleien

Auf YouTube postet Herzberg regelmäßig Videos von Alkoholexzessen und Pöbeleien, die er mit seinen Freunden verübt. Dabei würden auch beleidigende und menschenverachtende Äußerungen fallen, sagt Alexej Hock. Doch obwohl Herzberg mit rechtem Gedankengut kokettiere, behaupte er immer wieder, er sei nicht politisch, er mache nur Spaß, sagt Alexej Hock.

"Ich habe ihn selbst getroffen. Seine Äußerungen hat er teilweise damit gerechtfertigt, dass er gesagt hat: Ich komme aus Dresden, aus dem tiefsten Osten. Das, was ich mache, diese Sprüche, das gilt hier nicht als rechts, sondern das gilt als normal."

Mit seinen fragwürdigen Unboxing-Videos und ihrem problematischen Inhalt normalisiert Max Herzberg eine Weltsicht, die Alexej Hock als "menschenverachtend" bezeichnet. Welche problematischen Inhalte sich in den harmlos wirkenden Unboxing-Video verbergen, ist vielen Eltern und Lehrern wohl gar nicht bewusst.

(mw)