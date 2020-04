Mary MacLane: "Ich erwarte die Ankunft des Teufels"

Ein Auf und Ab der Gefühle: Mit erzählerischer Kraft und psychologischem Hintergrundwissen präsentiert Lori Gottlieb Geschichten aus ihrer eigenen Therapiepraxis. Ihr Buch war in den USA ein Bestseller - hochverdient, urteilt unsere Rezensentin. Mehr

Ein somalisches Diplomatenehepaar in Norwegen muss in "Im Norden der Dämmerung" von Nuruddin Farah erleben, wie ihr Sohn als islamistischer Selbstmordattentäter in Somalia stirbt. Als dessen Witwe mit zwei Kindern nach Oslo kommt, eskaliert der Konflikt.Mehr