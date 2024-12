Marodes Marseille

Wenn Wohnen lebensgefährlich wird

29:30 Minuten Trauer in der Rue d'Aubagne in Marseille: Hier standen einmal zwei Häuser © imago / SOPA Images / Denis Thaust

In Marseille starben am 5. November 2018 beim Einsturz maroder Häuser acht Menschen. Der desolate Zustand vieler Gebäude in der Stadt war den Verantwortlichen wohl seit Jahren bekannt. Nun wird ein Fall vor Gericht verhandelt.