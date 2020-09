Der Mund-Nasen-Schutz in Schulen spaltet Eltern und Lehrkräfte. Für Ilka Hoffmann von der GEW ist die Schutzmaske allenfalls "Symbolpolitik". Es gebe eine "Tradition der Unterfinanzierung", deshalb seien die Schulen insgesamt schlecht für Corona gerüstet. Mehr

Coronamaßnahmen an Schulen

Die Proteste in Leipzig-Connewitz haben die Debatte über bezahlbaren Wohnraum wieder angefacht. Leipzig ist eine der am schnellsten wachsenden Großstädte Deutschlands, die Mieten steigen, vor allem in der Innenstadt.Mehr