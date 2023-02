"Das ist eben keine wichtige Debatte", so Münkler. "Das ist wirklich eine ganz nachrangige Frage." Im Gutachten des Wissenschaftsrates zur Zukunft der Stiftung sei das auch angesprochen worden. "Natürlich, wenn man die Auflösung der Stiftung vorschlägt, dann bedeutet das eben auch, der Name wird irgendwie hinfällig."

Mit den 17 Sammlungen und vier Instituten der Staatlichen Museen, der Staatsbibliothek, dem Geheimen Staatsarchiv, dem Ibero-Amerikanischen Institut sowie dem Staatlichen Institut für Musikforschung, zählt die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) zu den größten und bedeutendsten Kultureinrichtungen Deutschlands. Sie wurde 1957 per Gesetz gegründet und ihre Aufgabe ist es, die ihr übertragenen Kulturgüter zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen. Um die SPK auch für die Zukunft gut zu rüsten, wurde sie im Auftrag des Bundes umfangreich evaluiert. Schon im Sommer 2020 legte der Wissenschaftsrat ein Gutachten vor, das eine umfassende Strukturreform empfahl.

Das Wichtige sei, dass die SPK wirklich refomiert werde und dass die darin enthaltenen Organisationen wirklich gut arbeiten könnten, sagt die Professorin an der Universität Dresden. Sie sollten sich an ihrem Publikum orientieren, ihre innere Organisation verändern, Forschung betreiben und sich digitalisieren. "Wenn das geschafft ist, kann man sich meinethalben auch über den Namen unterhalten."

In dem Gutachten wurde eine Auflösung der Stiftung empfohlen. Es sei vor allem darum gegangen, für die Museen etwas zu tun, sagt Münkler. Sie erfüllten an vielen Stellen ihre Aufgaben nicht. "Sie haben grandiose Exponate", so Münkler. "Wenn man sie international mit Museen wie dem British Museum oder dem Louvre vergleicht, haben sie nicht den gleichen Publikumszuspruch." Und das habe etwas mit der Struktur der SPK zu tun.