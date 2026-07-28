    Marc Danel über Schostakowitsch, Weinberg und die Sch.Tage Gohrisch

    16:11 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Audio herunterladen
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastKonzert
    Zur Startseite