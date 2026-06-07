Manosphere

Was christliche und muslimische Antifeministen gemein haben

11:45 Minuten Andrew Tate, der wohl bekannteste Influencer der Manosphere. Tate vertritt offensiv maskulinistische und frauenfeindliche Positionen - und bekennt sich seit 2022 zum Islam © picture alliance / Associated Press / Alexandru Dobre

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Auf Social Media haben christliche und muslimische Antifeministen leichtes Spiel. Beide Gruppen nutzen oft dieselbe Methodik und Bildsprache, um junge Menschen anzusprechen. Religion dient jedoch nur als Verstärker und ist nicht der Ausgangspunkt.