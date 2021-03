Mallorca-Reisende Tests für Rückkehrer beliebter als Quarantäne

Reinhard Spiegelhauer im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Wer auf Mallorca Urlaub macht, muss sich vor der Rückkehr nach Deutschland testen lassen. (imago / Jan Huebner )

Der Mallorca-Urlaub sorgt für Diskussionen. Vor Ort erlebt unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer vernünftige Touristen, die nur mal raus aus dem Lockdown und in die Sonne wollen. Sich vor der Rückkehr testen zu lassen, werde akzeptiert.

Trotz aller Warnungen verbringen viele deutsche Urlauber ihre Osterferien auf Mallorca. Für alle Rückkehrer gilt inzwischen eine Testpflicht. Die Mehrzahl der Reisenden sei da sehr einsichtig, sagt unser Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer, der gerade auch auf der Insel weilt.

"Besser so ein Test als eine Quarantänepflicht nach der Rückkehr", sei die verbreitete Ansicht. Er habe nur eine große deutsche Familie getroffen, die ihren Flug extra einen Tag vorverlegt habe, um nicht für die zehn Personen rund 900 Euro für die Tests auszugeben.



Am Flughafen seien die Testtermine über das Osterwochenende hinaus weitgehend vergeben, so Spiegelhauer. Ende letzter Woche habe er noch einige Klagen gehört, jetzt funktioniere das offenbar. Es gebe in den Urlaubsorten zahlreiche Arztpraxen und in der Hauptstadt Palma zwei große Kliniken, wo Touristen sich testen lassen könnten. "Natürlich ist es immer sinnvoll, sich vorher anzumelden."

Reise in die Sonne

Parties feiern lasse sich derzeit auch auf Mallorca nicht, so Spiegelhauer. Ab 17 Uhr seien Bars und Restaurants außerhalb der Hotels geschlossen und ab 22 Uhr gebe es eine Ausgangssperre. "Ich habe hier vor allem Leute getroffen, die gesagt haben, wir sind einfach froh und glücklich, mal aus Deutschland aus dem Lockdown raus zu sein." Die meisten wollten einfach nur mal am Pool oder im Straßencafé in der Sonne sitzen.

Es seien derzeit sehr verschiedene Urlauber auf Mallorca. Da seien einmal diejenigen, die jedes Jahr auf die Insel kämen - und diesmal nur chillen wollten statt Party zu feiern. Andere seien zum ersten Mal auf Mallorca, um sich die schöne Insel einmal anzuschauen.

"Dann gibt es Leute, die sind Gewohnheitstäter, die wären auch hierhergefahren, wenn es noch eine Quarantänepflicht gegeben hätte." Sie gingen im Hinterland wandern und fühlten sich dort sicherer als in Deutschland. Dass ihr Urlaub in Deutschland für Debatten sorge, ärgere einige Touristen.

Viel Platz auf der Insel

Er erlebe die deutschen Urlauber als vernünftig und reflektiert, sagt Spiegelhauer. Im Vergleich zu normalen Zeiten sei die Insel immer noch sehr leer. "Das Einzige, wo es sich aus meiner Sicht knubbelt, das ist gelegentlich mal abends im Speisesaal oder in der Schlange davor - und wahrscheinlich auch am Flughafen." Die Mallorquiner freuten sich über die anreisenden Gäste. Sie gingen davon aus, dass die Leute mit einem negativen PCR-Test und gesund hier ankämen und genauso wieder nach Deutschland abreisten.

(gem)